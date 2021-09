Det er viktig å understreke at fiskeoljetilskudd ikke har like mange fordeler som å spise (fet) fisk, og det er det flere grunner til. Når du spiser fisk til middag, spiser du for eksempel ikke biff eller kjøttboller. Kjøtt fra firbeinte dyr kan øke risikoen for kreft og inneholder mer av det usunne fettet, så det er bra å få mindre såkalt rødt kjøtt. I tillegg inneholder fisken mange andre sunne stoffer enn fiskeolje, blant annet selen, jod og D-vitamin. Til tross for dette vil et fiskeoljetilskudd for mange bety en del helsegevinster, men altså: Selv om du tar tilskudd, må du ikke droppe fisken til lunsj eller middag.