Ja, hvis du velger den mørke varianten, tar du et godt klimavalg. Ikke bare er den sunnere for deg, den er også bedre for miljøet. Årsaken er innholdet av henholdsvis kakao og melkepulver. I mørk sjokolade med for eksempel 80 prosent kakao, og da er det ikke plass til så mye annet enn kakao i den lyse, som vanligvis har et kakao-innhold på 30-40 prosent er det imidlertid masse plass til melkepulver og sukker. Jo mer melk, desto høyere klimabelastning - og jo mindre sukker, desto bedre for deg.

Så mye CO2 utleder de pr. kg:

Mørk sjokolade: 3,74 kg

Lys sjokolade: 5,18 kg

Kilde: Den store klimadatabase, Concito