14 favoritter til fellesbuffeen

Mange barn er ikke så begeistret for blandede salater, men stapper gladelig i seg masse knaskegrønt. Derfor er det alltid en sikker vinner på buffeen – for voksne også. Et annet ikke helt uvesentlig poeng, er at de pynter opp med flotte farger.

Godt grønt til buffeen

Cherrytomater

Rød og gul paprika i staver

Gulrøtter i staver

Blomkål i små buketter

Stangselleri i stilker

Reddiker – ta med litt av stilken

Selskapserter

Erter med belg

DAGEN FØR: Vask grønnsakene slik at de er klare.

PÅ SELVE DAGEN: Skjær grønnsakene i stenger. Anrett.

Har du god tid?