Sunn pizza – slik

Lykke kan ikke kjøpes for penger, men det kan pizza. Vi elsker den italienske klassikeren, for når kan ikke købes for penge, men det kan pizza! Vi elsker den italienske klassiker, for når du får den den er den skikkelig god - og selv når den ikke er helt vellykket, er den faktisk også ganske god.

Vi vet godt at pizza ikke scorer mange poeng når det er snakk om sunnhet, og vi forbinder den mest med fett, hurtigmat og helg.

Men hvis du tryller litt, kan du lage en hjemmelagd sunn pizza. Og den kan være full av god smak og herlig topping.

Så hvordan lager du en sunn pizzadeig? Kan man lage pizzabunn av grønnsaker? Hva er den sunneste pizzasausen? Hvilken sunn pizzatopping er best? Kan jeg lage pizza uten ost? Og hva kan jeg ha som tilbehør til pizzaen?

Her får du svar på alle spørsmål du har - og du finner masse inspirasjon til sunn pizza i våre mange flotte oppskrifter.