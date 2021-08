Du kan ikke spise deg til en jernforgiftning, med mindre du har den sjeldne sykdommen hemokromatose. Men det er fullt mulig å få for mye jern via tilskudd. Generelle bivirkninger ved jerntilskudd er kvalme, diaré og særlig forstoppelse. Får du problemer med å gå på do, så prøv et annet preparat, og gjerne et organisk tilskudd. Du kan også oppleve at avføringen blir svart, men det er ikke farlig.

For mye jern kan hindre opptaket av andre mineraler, som for eksempel sink, og på sikt kan altfor mye jern i kroppen muligens øke risikoen for kreft. Så vær varsom med jerntilskudd, med mindre du tilhører en risikogruppe eller har fått påvist jernmangel.