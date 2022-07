Erter gir få kalorier, men mye protein, og de er supergode

KOKTE ERTER Hvis ikke ertene spises rå, koker vi dem som regel. Når du koker grønne erter, er det viktig at de bare får et raskt oppkok. Hvis du lar dem fosskoke i flere minutter, mister de mange næringsstoffer, blir skrukkete, og den milde, delikate smaken forsvinner. Hell ertene – ferske eller frosne – i en kjele med vann tilsatt litt salt, slik at vannet bare så vidt dekker dem. Når vannet koker, trenger ertene bare ett minutt.

ERTESTUING

Her snakker vi om tradisjonsmat! Et klassisk tilbehør til kjøttkaker og karbonader (og til lutefisk) sammen med kokte poteter. La ertene ligge i bløt i vann natta over. Kok dem i rikelig med vann som anvist på pakka, cirka 1 time og 30 minutter. Tilsett mer vann hvis det trengs, men pass på at det ikke er for mye vann i ertene når de er ferdigkokt. Til slutt tilsetter du smør, salt, sukker og eddik etter smak. Dersom du synes at ertestuingen er litt for tjukk, kan du bare spe med litt mer vann til den har ønsket konsistens.