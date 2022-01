Ja, det kan du. I Norge er det ikke satt noen øvre grense for hvor mye ginsengrot eller -ekstrakt som kan brukes i matvarer, men i for eksempel Danmark blir et inntak tilsvarende tre gram Panax ginsengrot (75 milligram ginsenosider) eller mindre per dag sett på som trygt, selv om noen kan bli dårlige også av mindre.

Generelt anbefales ginseng først og fremst (godt) voksne, og preparatet bør ikke brukes sammenhengende over lang tid. Sjekk nøye hva kosttilskudd inneholder, og følg med på hvordan du reagerer underveis.