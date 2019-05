Bli sommerfin som Anniken Jørgensen

Love Beauty and Planet er en serie med pleiende velværeprodukter som er snillere for planeten vår. Produktene er veganske, inneholder flere ingredienser som er hentet ut fra bærekraftige kilder og flaskene er laget av resirkulert plast. I tillegg gir produktene rikelig med fuktighet og næring til håret.



Vi gjør oppmerksom på at dette er en kommersiell artikkel skrevet av Kontent for Love Beauty and Planet.