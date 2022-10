Mangoen har imidlertid mange gode næringsstoffer, som folat, C-vitamin og kostfiber – og den inneholder ikke spesielt mange kalorier. Mango gir 49 kcal per 100 gram – til sammenligning er det samme tallet for avokado 199 kcal per 100 gram .

3 Hva er mango godt for?



Dermed er det ikke sagt at folatinnholdet i mango er uvesentlig. Alle trenger folat, som spiller en viktig rolle for cellevekst, særlig dannelsen av røde blodlegemer og dermed blodprosenten og energinivået.

4 Kan mango hjelpe mot forstoppelse?



I studiet spiste en gruppe forsøkspersoner 300 gram mango, mens en annen gruppe inntok en tilsvarende mengde fiber for å undersøke om mangoen hadde en positiv virkning utover det høye fiberinnholdet i frukten. Det viste det seg at den hadde.

Mango kan muligens virke mot kronisk forstoppelse, ifølge resultatene av et pilotprosjekt ved Texas A&M University fra 2018.

Kaster du et blikk på opprinnelseslandet for mangoene i matbutikkene, ser du at de kommer fra land som Spania, Peru, Pakistan og Brasil. Det betyr at transporten som skal til for å få mangoene til butikkhyllene våre, veier tungt i klimaregnskapet.

Tallene er basert på et gjennomsnitt av matvarer som finnes på det danske markedet, men det norske avviker ikke vesentlig i denne sammenhengen. Et lokalprodusert eple vil derfor ha et lavere klimaavtrykk enn de 0,66 CO2e, ettersom det også er mulig å kjøpe for eksempel tyske eller italienske epler i butikkene.

Det skal likevel sies at selv om mangoen kanskje ikke er en klimahelgen, så finnes der verre syndere. Ost har et klimaavtrykk på 7,72 CO2e per 100 g, så hvis valget står mellom en brødskive med ost og en skål mango, så er nok likevel mangoen gunstigere for klimaet.

Det er uansett tydelig at det er transporten som utgjør den største andelen i det samlede klimaavtrykket. Og den er vanskelig å komme utenom når man skal kjøpe eksotiske sydfrukter på våre breddegrader.

Klimaråd

Fordi det er så mange faktorer å ta hensyn til, kan det være vanskelig å gjøre klimasmarte valg i hverdagen, men du kommer langt med disse tre huskereglene når du kjøper frukt og grønt:

Kjøp lokale varer Kjøp varer som er i sesong Unngå å kaste mat, og bruk opp det du har i kjøleskapet før du kjøper nytt

Ettersom lang transport av varene gir større CO2-utslipp, er det i utgangspunktet bedre å velge lokale enn utenlandske varer. Omvendt kan det være dårligere for klimaet hvis den lokale varen er produsert i drivhus som bruker mengder av fossil energi på oppvarming. Derfor bør du velge sesongens frukt og grønt.