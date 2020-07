Hva er et bra kondisjonstall?

Svært enkelt kan man si at jo høyere kondisjonstallet ditt er, desto bedre. Et høyt kondisjonstall betyr nemlig at du har god kondis.

Med et høyt kondisjonstall kan du være fysisk aktiv lenger og med høyere intensitet.

For kvinner rundt 30 år, er kondisjonstallet bra hvis det er over 43. For menn bør det være over 48.

Kvinnelige eliteutøvere har ofte et kondisjonstall på over 70, mens mannlige eliteutøvere har et kondisjonstall på over 80.

Du kan regne ut kondisjonstallet basert på Coopertesten. Testen går ut på å løpe lengst mulig på 12 minutter.