Sommerens beste råvarer

Sunt fordi: Ingen andre frukter inneholder like mye mettende fiber som rabarbra. Samtidig kan de skryte av både A- og C-vitamin, et høyt innhold av kalium, samt ganske få kalorier. Det må likevel sies at det trengs en del sukker for å få munnvikene dine til å peke oppover.

Bruksområder: Rabarbra inneholder mye saft og er derfor godt egnet til leskende limonade og drinker. Hvis du koker inn rabarbra til en kompott, har du super topping til f.eks. havregrøt og gresk yoghurt, men også en godsak til kaker, trifli og andre desserter. Rabarbra egner seg ekstra godt i søte retter, men server dem også gjerne til kjøtt og fisk, f.eks. som en krydret chutney. Eller du kan frese rabarbrabiter i en wokrett med kylling, vårløk, sjampinjong og cashewnøtter.

Spar det hvite! Skjær for all del ikke av den hvite, nederste delene på rabarbrastilkene. Det er nemlig her det meste av sødmen og smaken ligger.

Rabarbrabladene er fine, men giftige. Bruk dem gjerne til pynt, men hold dem unna kjøkkenet.

Prøv en rabarbrapai med skyrkrem