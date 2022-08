Det er ikke gjort mange undersøkelser av helseeffekten i økologiske tomater sammenlignet med dem som er dyrket på konvensjonelt vis. De få som er gjennomført, tyder ikke på at det er noen større forskjell på tomater fra hhv. økologisk og konvensjonelt landbruk. Faktorer som jordkvalitet, klima, gjødsel og tomatsort har større betydning for innholdet av sunne stoffer i tomatene.

Vil du unngå rester av plantevernmidler i tomatene, er likevel økologisk dyrkede tomater et bedre valg. Tidligere undersøkelser har vist at det er rester av plangevernmidler i over halvparten av de utenlandske tomatene. Det skal likevel sies at ingen av disse restene ligger over myndighetenes grenseverdier. Derfor regnes det heller ikke som noe problem i et helsemessig perspektiv.