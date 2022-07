Gjettet vi riktig? Hvis ja, er det ikke fordi vi står og kikker inn gjennom vinduet når du spiser, men bare fordi du sikkert spiser som de fleste andre nordmenn. De fem nevnte grønnsakene er nemlig dem vi spiser mest av, ifølge Opplysningskontoret for frukt og grønt .

Vi tipper at du er ganske flink til å spise grønt. Men kanskje ikke så grønt, bokstavelig talt. De aller fleste gangene velger du sikkert tomat, agurk, paprika, gulrøtter eller løk.

Det viktigste er variasjon

Hvorfor er det egentlig så viktig med de mørkegrønne, tenker du kanskje. Det korte svaret er variasjon. For et av de aller sunneste kostrådene du kan følge er å spise variert. Det gjelder egentlig alle råvarer, men her skal vi fokusere på grønnsaker der ikke minst fargene spiller en viktig rolle.

Grønnsaker i ulike farger inneholder nemlig ulike vitaminer, mineraler og antioksidanter. For å få nok av flest mulig av de sunne næringsstoffene, er det viktig å forsyne seg av hele fargepaletten. Det er her mange sliter litt med den mørkegrønne fargen, og det er synd.

Danmark anser faktisk helsemyndighetene det for å være så problematisk at de mørkegrønne grønnsakene framheves spesielt i de nye kostrådene fra 2021. Heretter bør mørkegrønne grønnsaker utgjøre minst 100 gram av den anbefalte mengden frukt og grønt. Det gjenstår å se om det samme skjer når de norske kostrådene oppdateres på slutten av året.