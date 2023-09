TIPS! Lag gjerne et par ekstra burgerbrød, så har du til matpakka neste dag.

1 håndfull spirer, her gresskarspirer

De aller fleste er litt svake for hjemmelagde burgere, og siden det som oftest er snakk om en bygg-selv-rett, er en av de virkelig store fordelene at alle rundt bordet kan lage akkurat den burgeren de liker best.

Her får du her mengder av smarte tips om hvordan du lager litt sunnere burgere som er minst like gode som dem du har lagd før. Vi har delt tipsene inn i de forskjellige bygg-selv-lagene: burgerne, brødet, det grønne fyllet, dressingen og tilbehøret. Om du vil forandre alt på én gang eller justere litt gradvis, er opp til deg.

God appetitt

